Gabriella Pession e il dramma di giovinezza: “ne ho sofferto per tre anni” (Di sabato 3 aprile 2021) Gabriella Pession, bellissima attrice italo-americana, ex compagna dell’attore Sergio Assisi, oggi è donna e mamma realizzata. Nel suo passato c’è un’ombra nera, da adolescente ha sofferto di un grave disturbo Gabriella PessionGabriella Pession è un’attrice di successo, con alle spalle una lunga carriera in teatro, al cinema e in televisione. Nata il 2 novembre 1977 a Daytona, negli USA, ha genitori italiani, ma ha vissuto negli Stati Uniti sino all’età di 7 anni. Il suo primo amore non è stato il cinema, bensì il pattinaggio artistico che ha praticato anche a livello agonistico sino a quando, a causa di un infortunio, è stata costretta a smettere. Dopo la maturità scientifica la Pession si è iscritta a Filosofia ed ha ... Leggi su kronic (Di sabato 3 aprile 2021), bellissima attrice italo-americana, ex compagna dell’attore Sergio Assisi, oggi è donna e mamma realizzata. Nel suo passato c’è un’ombra nera, da adolescente hadi un grave disturboè un’attrice di successo, con alle spalle una lunga carriera in teatro, al cinema e in televisione. Nata il 2 novembre 1977 a Daytona, negli USA, ha genitori italiani, ma ha vissuto negli Stati Uniti sino all’età di 7. Il suo primo amore non è stato il cinema, bensì il pattinaggio artistico che ha praticato anche a livello agonistico sino a quando, a causa di un infortunio, è stata costretta a smettere. Dopo la maturità scientifica lasi è iscritta a Filosofia ed ha ...

clexa_griffin : RT @darveyfeels_: MA MI SENTO MALISSIMO STEFANIA SPAMPINATO E GABRIELLA PESSION PARLANO SOLO IN ITALIANO CON QUEL “MA MANGI?” FINALE PROPRI… - AntonellaQuarto : RT @Giada_Aro: MA ALESSANDRA MASTRONARDI CHE METTE LIKE ALLA FOTO DI GABRIELLA PESSION CON STEFANIA E DANIELLE - Giada_Aro : MA ALESSANDRA MASTRONARDI CHE METTE LIKE ALLA FOTO DI GABRIELLA PESSION CON STEFANIA E DANIELLE - AntonellaQuarto : RT @bieca_b: Gabriella Pession le patate? stan account #Station19 - MultiFanShipdom : RT @adorablespos: 'EH SCUSA PERÒ 10 PUNTI IN MENO' SONO ANCORA FERMA QUI, GABRIELLA PESSION MI FAI VOLARE??? #Station19 -