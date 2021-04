Gabbiadini | «È stata una annata difficile ma sono felice»

(Di sabato 3 aprile 2021) Manolo, attaccante della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan Manolo, attaccante della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni. RITORNO – «Èuna, ma fa parte del calcio. Sto rientrando, spero di non fermarmi più ed essere carico». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24 RINNOVO – «Conta molto, devo tanto a questa società e a questi colori.di quello che abbiamo fatto. È qualcosa di importante». Leggi su Calcionews24.com

Commenta per primo Manolo, attaccante della Sampdoria , parla ai microfoni di Sky prima del match con il Milan: 'Per me èun'annata difficile, ma fa parte del calcio. Ora sto rientrando e spero di non ...Per questo Pioli ritrova Rebic al quale èridotta la squalifica e il suo condottiero ...giocatore che ha sorpreso con la propria nazionale Damsgaard dovrebbe partire titolare così come...Calcio d'inizio alle 12.30. I rossoneri provano a mettere pressione all'Inter: vincendo andrebbero a -3 (ma con due gare in più) ...