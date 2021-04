Coronavirus, curva pandemica costante ma calano i morti. Ancora in aumento le terapie intensive (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 21.261 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 376 nuovi decessi, che porta il totale ufficiale a 110.704 morti. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri erano stati 21.932 i nuovi positivi, e le vittime 481.E' in leggero calo l'indice di positività, oggi del 5,9%, con 359.214 tamponi molecolari e antigenici effettuati (erano stati 331.154 venerdì). Sono 3.714 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il dato è stabile: si tratta di dieci unità in più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 234 (ieri 232). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.489 persone, in calo di 215 unità rispetto a ieri.LE VACCINAZIONISul fronte vaccinazioni, nuove notizie sul fronte AstraZeneca arrivano dalla Gran Bretagna, dove sette ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 21.261 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 376 nuovi decessi, che porta il totale ufficiale a 110.704. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri erano stati 21.932 i nuovi positivi, e le vittime 481.E' in leggero calo l'indice di positività, oggi del 5,9%, con 359.214 tamponi molecolari e antigenici effettuati (erano stati 331.154 venerdì). Sono 3.714 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il dato è stabile: si tratta di dieci unità in più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 234 (ieri 232). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.489 persone, in calo di 215 unità rispetto a ieri.LE VACCINAZIONISul fronte vaccinazioni, nuove notizie sul fronte AstraZeneca arrivano dalla Gran Bretagna, dove sette ...

