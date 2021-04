Benevento-Parma 1-0: Glik in gol, padroni di casa in vantaggio (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) Kamil Glik ha siglato la rete del vantaggio della propria squadra, durante Benevento-Parma, match valido per la ventinovesima giornata della Serie A 2020/2021. Il difensore polacco ha sorpreso Luca Sepe, mettendo a segno una rete potenzialmente fondamentale per la lotta salvezza. Di seguito il VIDEO del gol dell’ex calciatore di Palermo e Torino, attualmente leader difensivo del Benevento di Filippo Inzaghi. Nell’occasione specifica, fase difensiva non perfetta degli emiliani. GOL Benevento – Glik SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Kamilha siglato la rete deldella propria squadra, durante, match valido per la ventinovesima giornata della Serie A 2020/2021. Il difensore polacco ha sorpreso Luca Sepe, mettendo a segno una rete potenzialmente fondamentale per la lotta salvezza. Di seguito ildel gol dell’ex calciatore di Palermo e Torino, attualmente leader difensivo deldi Filippo Inzaghi. Nell’occasione specifica, fase difensiva non perfetta degli emiliani. GOLSportFace.

