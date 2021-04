Beautiful in onda anche a Pasqua: Ridge e Shauna ci provano? (Di sabato 3 aprile 2021) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 4 aprile 2021 nel giorno di Pasqua? La soap americana ci aspetta con una nuova imperdibile puntata proprio nel giorno di Pasqua come sempre intorno alle 13,55 per la puntata della domenica. Avrete visto che di cose ne sono successe e anche tante: siamo passati dalla proposta di matrimonio di Liam a Hope alla possibile fine della loro relazione. La ragazza infatti ha visto il suo compagno baciare Steffy e ha creduto che per l’ennesima volta lui abbia dimostrato quello che lei teme da sempre, ossia che ama Steffy e che per lei non prova le stesse cose. Nè Liam nè Hope però sanno che sono vittime di uno sporco tranello teso da Thomas e Steffy si è prestata senza forse rendersene neppure conto ma pensando in modo egoistico solo a lei. Hope è decisa: ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 3 aprile 2021) Che cosa succederà nella puntata diinil 4 aprile 2021 nel giorno di? La soap americana ci aspetta con una nuova imperdibile puntata proprio nel giorno dicome sempre intorno alle 13,55 per la puntata della domenica. Avrete visto che di cose ne sono successe etante: siamo passati dalla proposta di matrimonio di Liam a Hope alla possibile fine della loro relazione. La ragazza infatti ha visto il suo compagno baciare Steffy e ha creduto che per l’ennesima volta lui abbia dimostrato quello che lei teme da sempre, ossia che ama Steffy e che per lei non prova le stesse cose. Nè Liam nè Hope però sanno che sono vittime di uno sporco tranello teso da Thomas e Steffy si è prestata senza forse rendersene neppure conto ma pensando in modo egoistico solo a lei. Hope è decisa: ...

Advertising

giorgiobigi1 : RT @MMirella28: Sorprendente Questa onda si chiama CHICaMa Ed è diventata la prima onda al mondo Protetta dalla legge dello stato del Perù… - MMirella28 : Sorprendente Questa onda si chiama CHICaMa Ed è diventata la prima onda al mondo Protetta dalla legge dello stato d… - _michel4_ : @bocadocoracao21 @condusoioo Hanno detto che mentre stava andando in onda beautiful è apparsa questa scritta - Soul_doctor1 : RT @Soul_doctor1: SANTO PAPA GIOVANNI PAOLO II, GRANDE UOMO ,GRANDE PAPA ,GRANDE SANTO (alcuni bellissimi fuori onda) ~ HOLY POPE… - ywankos : @TwBeautiful possono ridurla anche all'osso, tanto beautiful va ancora in onda mentre le altre stanno per finire, gne gne mediaseeeeet :P -