Bambino nasce con tre peni | “Primo e unico caso al mondo certificato di trifallia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 aprile 2021) Unè balzato alle cronache di tutto ilperché è nato con tre, rarissima malformazione anatomica dei genitali, chiamata. La notizia, pubblicata tra gli altri anche dal New York Post, ci porta a Duhok (Iraq) dove è nato il bimbo. I genitori inizialmente lo avevano portato in ospedale a causa di un gonfiore allo scroto, ma quando è arrivato i medici hanno notato che ilaveva duein più. “Per quanto ne sappiamo, questo è ildi”, ha scritto il Dottor Shakir Saleem Jabali in uno studio pubblicato sull’International Journal of Surgery Case Reports. I medici hanno effettuato delle analisi per comprendere se ilfosse stato ...