Amici 2021 | il meglio e il peggio della settimana dal 29 marzo al 4 aprile

(Di sabato 3 aprile 2021) La pressione del serale mina la tranquillità in casetta: i nuovi guanti di sfida proposti mettono in agitazione i ragazzi mentre i rapporti tra gli insegnanti e alcuni studenti si fanno piuttosto tesi e sfociano in accese discussioni. I cantanti e i ballerini vengono sottoposti ad un televoto che vede primi Giulia e Sangiovanni., i nuovi guanti di sfida In vistaterza puntata del serale, la prof Arisa lancia un guanto di sfida tra Sangiovanni e Raffaele. Il pezzo su cui si confronteranno i due cantanti è Dangerous di Michael Jackson. La docente chiede ai ragazzi di mostrare, durante l’esibizione, la loro presenza scenica e la padronanza del palco, coreografando la canzone richiesta come due veri performer. Anche Anna Pettinelli lancia un guanto di sfida per Sangiovanni contro Aka7even. Il brano con cui gareggeranno i ...