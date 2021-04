Airbnb sceglie un' italiana tra i migliori host del mondo | Ospitare è un' arte redditizia

(Di sabato 3 aprile 2021) Ha iniziato adper gioco persone di tutto ilnella sua seconda casa milanese e ha continuato a farlo anche durante la pandemia. Antonella Brugnola, autrice del manuale “Mettere a reddito la propria casa nel mercato extra alberghiero”, è diventata di recente l’unicanell’Advisory Board di, un gruppo di 17 persone provenienti da tutto ilscelte per le spiccate doti di ospitalità. Non è un caso che il colosso abbia puntato proprio su di lei: Antonella è convinta sostenitrice dell’home sharing non professionale come opportunità per ottenere una piccola rendita integrativa, anche in tempi cupi come quelli della pandemia. D’altronde - ci spiega - “la vita rallenta, ma non si ferma. Le coppie comunque si sposano, si separano, i bambini nascono, si ...

