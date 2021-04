Via Crucis 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione con Papa Francesco (Di venerdì 2 aprile 2021) Questa sera, venerdì 2 aprile 2021, a partire dalle ore 20,30 su Rai 1 va in onda la Via Crucis 2021 con Papa Francesco. Come lo scorso anno, la funzione seguirà i protocolli anti Covid: si terrà senza fedeli e sul sagrato della Basilica vaticana e non al Colosseo. dove vedere la Via Crucis 2021 con Papa Francesco in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La processione con la Croce, come detto, verrà trasmessa in chiaro su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) a partire dalle ore 20,50. Prima lo speciale Porta a Porta “Il dolore e la speranza” condotto da Bruno Vespa e Flavio Insinna. La Via ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021) Questa sera, venerdì 2 aprile, a partire dalle ore 20,30 su Rai 1 va in onda la Viacon. Come lo scorso anno, la funzione seguirà i protocolli anti Covid: si terrà senza fedeli e sul sagrato della Basilica vaticana e non al Colosseo.la Viaconintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La processione con la Croce, come detto, verrà trasmessa in chiaro su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) a partire dalle ore 20,50. Prima lo speciale Porta a Porta “Il dolore e la speranza” condotto da Bruno Vespa e Flavio Insinna. La Via ...

