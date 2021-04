TUTTO PRONTO PER CATANIA VITERBESE (Di venerdì 2 aprile 2021) L’Ufficio Stampa del Calcio CATANIA, comunica che al termine della seduta di rifinitura, svolta nel pomeriggio, l’allenatore del CATANIA Francesco Baldini ha convocato 24 giocatori per la sfida alla VITERBESE, in programma sabato 3 aprile alle ore 15.00 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la trentaquattresima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Rossazzurri già in ritiro pre-gara, a Torre del Grifo. Martedì, alle 15.00, primo allenamento in vista di CATANIA-Potenza, in calendario domenica 11 aprile alle 15.00. Questi gli atleti convocati: PORTIERI 22 Miguel Ángel Martínez – 1 Antonio Santurro DIFENSORI 16 Alessandro Albertini – 26 Luca Calapai – 3 Claiton Dos Santos Machado – 4 Antonio Giosa – 20 Giovanni Pinto – 17 Simone Sales – 5 Tommaso Silvestri – 18 Denis Tonucci – 29 ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 2 aprile 2021) L’Ufficio Stampa del Calcio, comunica che al termine della seduta di rifinitura, svolta nel pomeriggio, l’allenatore delFrancesco Baldini ha convocato 24 giocatori per la sfida alla, in programma sabato 3 aprile alle ore 15.00 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la trentaquattresima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Rossazzurri già in ritiro pre-gara, a Torre del Grifo. Martedì, alle 15.00, primo allenamento in vista di-Potenza, in calendario domenica 11 aprile alle 15.00. Questi gli atleti convocati: PORTIERI 22 Miguel Ángel Martínez – 1 Antonio Santurro DIFENSORI 16 Alessandro Albertini – 26 Luca Calapai – 3 Claiton Dos Santos Machado – 4 Antonio Giosa – 20 Giovanni Pinto – 17 Simone Sales – 5 Tommaso Silvestri – 18 Denis Tonucci – 29 ...

