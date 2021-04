TIM esplora la casa intelligente

Leggi su panorama

(Di venerdì 2 aprile 2021) Non è più un territorio sconosciuto, anzi incuriosisce l'85 per cento della popolazione italiana, viene vista come portatrice di benessere, efficienza, sicurezza. Aumenta il valore di un immobile tra l'1 e il 5 per cento e ne accelera i tempi di vendita. Se i suoi strumenti sono usati in maniera massiccia, è in grado di abbattere i consumi di energia nazionali, facendo risparmiare alle famiglie del Bel Paese fino a 3,5 miliardi di euro l'anno. Di più: centrando l'obiettivo di un taglio tra il 10 e il 15 per cento dell'elettricità grazie alle sue tecnologie, arriverebbe a evitare emissioni fino a 2,5 milioni di tonnellate di CO2. Sono alcuni dei tanti benefici legati alla «smart home», laresa tale da oggetti evoluti che si collegano al Wi-Fi e scambiano informazioni su internet: assistenti vocali, elettrodomestici controllabili da una ...