Ternana-Avellino | le probabili formazioni

(Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo aver ritrovato la vittoria contro la Virtus Francavilla, l’di Piero Braglia, sogna di fare lo sgambetto alla capolista. Formazione che potrebbe già brindare oggi pomeriggio alla promozione diretta in Serie B. I lupi proveranno a fare leva sulla compattezza difensiva, visto il rientro di Silvestri, contro l’attacco-mitraglia degli umbri, il più prolifico d’Italia con 76 reti fatte in 31 partite giocate. Scelte piuttosto obbligate per il tecnico toscano per il canonico 3-5-2. In difesa davanti a Forte si ricomporrà l’asse composta da Silvestri, Miceli e Illanes. Conferma in arrivo per l’asse mediana che ha affrontato i pugliesi nello scorso turno di campionato. Ciancio e Tito sulle corsie con Rizzo, Aloi e D’Angelo. In avanti Fella cerca il riscatto al fianco di Maniero. In ...