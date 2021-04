Temperature in picchiata nel weekend di Pasqua | poi nuova ondata invernale

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 2 aprile 2021) Meteo con temperatura in diminuzione. Il caldo eccessivo degli ultimi giorni, conche hanno raggiunto picchi da record, è destinato ad interrompersi bruscamente nel corso deldi. Il clima da quasi anticipo d’estate lascerà posto ad un severo raffreddamento che culminerà in un ritorno all’inverno tardivo subito dopo le feste. La dinamica è legata ad un cambio di circolazione già in atto a livello europeo, con la rimonta a nord sull’Atlantico dell’anticiclone delle Azzorre e la conseguente discesa d’aria fredda più ad est dall’Artico Groenlandese verso l’Europa Settentrionale e poi più giù fino alle nostre latitudini. Nel contempo, si sgonfia l’anticiclone subtropicale sull’Europa Centro-Meridionale ed anche sull’Italia, dove iniziano a manifestarsi i primi lievi cenni di calo termico per infiltrazioni ...