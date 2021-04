Taiwan: almeno 36 morti in deragliamento, si teme strage (Di venerdì 2 aprile 2021) almeno 36 persone sono morte nel deragliamento di un treno oggi nella parte orientale di Taiwan. Lo ha reso noto la polizia ferroviaria. Secondo l'ultimo bilancio provvisorio, inoltre, almeno 72 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 aprile 2021)36 persone sono morte neldi un treno oggi nella parte orientale di. Lo ha reso noto la polizia ferroviaria. Secondo l'ultimo bilancio provvisorio, inoltre,72 ...

Advertising

repubblica : Taiwan: almeno 36 morti in deragliamento, si teme una strage - Agenzia_Italia : A Taiwan un treno è deragliato in un tunnel, almeno 36 i morti - Barbara68545184 : RT @LaStampa: Taiwan: almeno 36 morti in un deragliamento, si teme una strage - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Taiwan: almeno 36 morti in deragliamento, si teme strage - GHERARDIMAURO1 : Taiwan: almeno 36 morti in deragliamento, si teme strage -