Schianto auto-moto in autostrada | donna di 45 anni rischia la vita

Advertising

infoiteconomia : Pauroso schianto, scooter contro auto: grave un 24enne - news_ferrara : Inversione a U sulla Romea: schianto tra un'auto e un camion - Telefriuli1 : Terribile schianto a Gorizia, auto cappottata Sul posto anche l'elisoccorso sanitario ???????? - Lord_Vltor : @mikasgg > autobus in 23, ecc ecc). Se il CoViD fosse DAVVERO così letale, saremmo già tutti morti. Io non dico che… - zazoomblog : Schianto tra auto e moto muore il centuaro 45enne - #Schianto #muore #centuaro #45enne -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto auto

ilgazzettino.it

A seguito dellesi è staccato il tubo di alimentazione del metano di una delleed il gas è fuoriuscito. E' stato richiesto quindi l'intervento […] Navigazione articoli Servizio ...Nessuna conseguenza invece per la donna al volante dell'. In viale Sant'Agostino sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e la regolazione del traffico.in territorio comunale di Altidona. Lo scontro ha visto anche il coinvolgimento di un furgone e dell’auto condotta dal ferito, una Volkswagen Polo.VICENZA - Terribile incidente oggi, venerdì 2 aprile, in viale Sant'Agostino a Vicenza: a scontrarsi uno scooter e un'auto, nello schianto è rimasto gravemente ferito un ...