Sampdoria, Ranieri: “Milan non è solo Ibrahimovic ma molto di più” (Di venerdì 2 aprile 2021) Torna il campionato e domani, sabato, la Sampdoria sarà di scena al “Meazza” per sfidare il Milan in una gara che, dopo la sosta per le nazionali, metterà di fronte due tra le squadra che hanno raccolto più punti rispetto alla passata stagione. «Affronteremo un grande avversario che molti identificano con Ibrahimovic ma che in realtà è molto di più – dichiara il tecnico dalla sala stampa del “Mugnaini” di Bogliasco -. Loro sono ancora in lotta per lo Scudetto ma noi ci faremo trovare pronti perché non abbiamo ancora raggiunto i nostri obiettivi e vogliamo continuare a crescere».caption id="attachment 1061125" align="alignnone" width="1024" Sampdoria-Milan (getty images)/captionNazionali. Gli impegni dei nazionali hanno portato gioie e dolori. «L'ultimo è arrivato oggi, stanco morto", ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) Torna il campionato e domani, sabato, lasarà di scena al “Meazza” per sfidare ilin una gara che, dopo la sosta per le nazionali, metterà di fronte due tra le squadra che hanno raccolto più punti rispetto alla passata stagione. «Affronteremo un grande avversario che molti identificano conma che in realtà èdi più – dichiara il tecnico dalla sala stampa del “Mugnaini” di Bogliasco -. Loro sono ancora in lotta per lo Scudetto ma noi ci faremo trovare pronti perché non abbiamo ancora raggiunto i nostri obiettivi e vogliamo continuare a crescere».caption id="attachment 1061125" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionNazionali. Gli impegni dei nazionali hanno portato gioie e dolori. «L'ultimo è arrivato oggi, stanco morto", ...

