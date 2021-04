(Di sabato 3 aprile 2021) Lasta disputando una stagione altalenante., traballa la panchina di Fonseca: Allegri e Sarri per un posto. Le ultimeIn Europa League il cammino fin qui è stato netto, e nel prossimo turno ci sarà il temibile Ajax, mentre in campionato ha sprecato tante occasioni e adesso si trova a inseguire le prime quattro posizioni. Federico, ex esterno dellanella giornata odierna ha rilasciato delle dichiarazioni a Centro Suono Sport.VIDEO, Zaniolo inarrestabile: l’allenamento devastante del centrocampista giallorossoL'Europa League è un obiettivo concreto, e sul cammino deici sono i lancieri dell'Ajax, l'ex Palermo è convinto che lapossa centrare il passaggio del turno: "e lasono ...

Advertising

Mediagol : #Roma, Balzaretti: 'L'Ajax e i giallorossi si assomigliano. Con le grandi blocco mentale' - Daniele73371256 : Balzaretti: “La Roma può giocarsela con l’Ajax. KO con le big? Un blocco mentale” - romanewseu : #Balzaretti: “L’Ajax è una squadra simile alla Roma. Il gol nel derby indimenticabile” #ASRoma #RomanewsEU… - siamo_la_Roma : ??? #Balzaretti sulla #Roma ??? 'Con le big un blocco mentale, non penso abbia una rosa inferiore' ?? Le sue parole… - VoceGiallorossa : ???Balzaretti: 'La @OfficialASRoma ha le armi per giocarsela con l'Ajax. Il gol nel derby e la semifinale con il Liv… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Balzaretti

Federicotorna a parlare di. L'ex terzino e dirigente giallorosso, oggi opinionista in tv, ha parlato a Centro Suono Sport. Le sue parole:Pre partita , in diretta dallo Stadio Olimpico dicon Giulia Mizzoni e Simone Tiribocchi. ... in diretta dallo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino con Diletta Leotta e Federico. ...Federico Balzaretti, ex calciatore della Roma e commentatore DAZN, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport nella trasmissione "Crossover". Queste le sue parole: Un suo giudizio sulla Serie A?Balzaretti, intervenuto a Centro Suono Sport, ha detto la sua sul rendimento dell'Inter di Conte in campionato ...