Pianura, in 9 in una sala giochi abusiva: blitz e chiusura

Napoli – Una sala giochi, completamente abusiva, al cui interno sono state sorprese nove persone. E' quanto hanno scoperto gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa-Sociale, nel quartiere Pianura di Napoli, in via Duca D'Aosta. I poliziotti, una volta entrati, hanno accertato che la struttura era utilizzata come sala giochi ed era priva di qualsiasi autorizzazione e, per tale motivo, hanno sanzionato il gestore disponendo la chiusura della struttura per 5 giorni. Inoltre, hanno sorpreso all'interno 9 persone che sono state sanzionate per assembramento in luogo aperto al pubblico. Il titolare, un 66enne napoletano, è stato denunciato per esercizio di gioco d'azzardo mentre gli apparecchi video-poker ed il locale sono stati sequestrati.

