Perugia. Dal 7 aprile lezioni in presenza in tutta l'Umbria sino alla prima media (Di venerdì 2 aprile 2021) Entrerà in vigore mercoledì 7 aprile, e rimarrà valida sino all'11 dello stesso mese, l'Ordinanza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che conferma molte delle misure già in essere e si adegua alle norme contenute nel nuovo decreto legge. Tra le principali novità introdotte, si svolgeranno in presenza sino all'11 aprile i servizi educatici e le scuole dell'infanzia (0-6 anni), le lezioni delle scuole primarie e il primo anno delle scuole Secondarie di Primo grado su tutto il territorio regionale. Le altre lezioni si svolgeranno a distanza. In base all'andamento del contagio si valuteranno progressivamente i provvedimenti da prendere nelle settimane successive, in ambito scolastico e non. I contenuti dell'ordinanza si basano su ...

