PalaFerrara chiuso | lo sfogo di Pepe Acli | “Non arretreremo e vigileremo sull’operato”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del presidente dell’UsBenevento, Alessandro, in merito alla questione che ormai da tempo tieneil palazzetto dello sport Valentino Ferrara: “Avremmo voluto un epilogo diverso ma invece siamo ancora in attesa di comprendere come mai il palazzetto dello sport Valentino Ferrara è. A questo punto è fondamentale avere il tanto agognato accesso agli atti che ci viene negato perchè la cittadinanza beneventana tutta deve sapere chi farà e cosa farà con quella struttura ed in quel quartiere anche alla luce del fatto che la pallamano Benevento “esule in quel di Colle Sannita” attende il rientro al Valentino Ferrara. Avevamo chiesto alla commissione, che con tanto zelo aveva attribuito i punti come potesse garantirsi su queste cose, o se non ...