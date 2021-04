La fuggitiva: dal 5 Aprile su Rai 1 la nuova serie con Vittoria Puccini (Di venerdì 2 aprile 2021) Dal 5 Aprile, per quattro settimane, Rai 1 trasmetterà la nuova mini serie, La fuggitiva, girata tra Torino e Roma, diretta da Carlo Calei e che vede protagonista Vittoria Puccini nei panni di Arianna Dalmasso, in fuga con il figlio, dopo l'accusa di aver ucciso suo marito. Si tratta di un thriller che vede protagonista una donna dal passato doloroso, che dovrà scappare per evitare l'arresto e perdere l'affidamento del figlio, e indagare per far emergere la verità. La vita di Arianna sconvolta dall'omicidio del marito Arianna vive in un piccolo comune in provincia di Torino e ha una vita felice con il marito Fabrizio, assessore all'urbanistica e con il figlio Simone. L'uomo viene assassinato all'interno della loro villa senza un apparente movente e la donna viene accusata di essere ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 2 aprile 2021) Dal 5, per quattro settimane, Rai 1 trasmetterà lamini, La, girata tra Torino e Roma, diretta da Carlo Calei e che vede protagonistanei panni di Arianna Dalmasso, in fuga con il figlio, dopo l'accusa di aver ucciso suo marito. Si tratta di un thriller che vede protagonista una donna dal passato doloroso, che dovrà scappare per evitare l'arresto e perdere l'affidamento del figlio, e indagare per far emergere la verità. La vita di Arianna sconvolta dall'omicidio del marito Arianna vive in un piccolo comune in provincia di Torino e ha una vita felice con il marito Fabrizio, assessore all'urbanistica e con il figlio Simone. L'uomo viene assassinato all'interno della loro villa senza un apparente movente e la donna viene accusata di essere ...

JohSogos : RT @ilgiornale: Da lunedì su Raiuno, l'attrice dal volto d'angelo diventa una 'Rambo' inafferrabile - ilgiornale : Da lunedì su Raiuno, l'attrice dal volto d'angelo diventa una 'Rambo' inafferrabile - MusicStarStaff : CS_Vittoria Puccini è “La fuggitiva”|Da lunedì 5 aprile in prima serata su Rai1. I primi due episodi in anteprima s… - 62_milly : RT @CittadiVerbania: “La fuggitiva”: in onda su Rai1 dal 5 aprile la nuova serie TV con Vittoria Puccini, realizzata a Torino e sul Lago Ma… - Novara_e_Varese : RT @CittadiVerbania: “La fuggitiva”: in onda su Rai1 dal 5 aprile la nuova serie TV con Vittoria Puccini, realizzata a Torino e sul Lago Ma… -