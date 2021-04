Giorgetti smetta di fare la parte del poliziotto buono in coppia con Salvini Non è credibile

(Di venerdì 2 aprile 2021) È una commedia dell’assurdo che non convince più nessuno, e di cui gli spettatori hanno già intuito il finale. La svolta europeista di Matteonon c’è e non ci sarà mai. E chi sostiene il contrario sbaglia grandemente, o fa l’ingenuo per finta. Perché non si può trattare con chi viola sistematicamente lo stato di diritto. Il leader della Lega nella conferenza di giovedì a Budapest con i suoi sodali estremisti antieuropeisti Orbán e Morawiecki non ha perso occasione per andare all’attacco dell’Europa. Ed è anche logico, dal suo punto di vista, perché la “cosa sovranista” che sta cercando di costruire col regime autoritario ungherese e col premier polacco in seno all’Unione altro non è che un attacco al cuore dell’Europa stessa. L’obiettivo dell’incontro di Budapest è chiaramente questo, sbaglia chi minimizza. E sbaglia soprattutto chi, come Giancarlo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giorgetti smetta

Il Fatto Quotidiano

... Cingolani a Ambiente Transizione ecologica Andrea Orlando al lavoro Giancarlo... Accendiamone una nuova, chedi trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una ..."Purtroppo il centrodestra non è coeso: Forza Italia ha un'idea, nella Legae Salvini non ... così come c'è bisogno di un'Italia chedi tagliare le gambe all'aspirazione dei giovani, ...di Titti Giuliani Foti "Esiste una specie di terra di mezzo tra il teatro che va in scena e quello che si potrà vedere: mentre aspettiamo la ripresa. Troppo spesso ci si imamgina che il teatro sia com ...Stiamo approfondendo il dossier perché ci sono aspetti non chiarissimi. - dice Giorgetti - È il momento di smettere di dire cose che in realtà non possono essere fatte, altrimenti non si troverà mai ...