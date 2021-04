Covid, viene confermato obbligo di mascherina per i minori di 12 anni (Di venerdì 2 aprile 2021) Respingendo l'istanza di alcuni genitori, il Consiglio di Stato ha confermato l'obbligo di mascherina a scuola anche per i bambini minori di 12 anni. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 2 aprile 2021) Respingendo l'istanza di alcuni genitori, il Consiglio di Stato hal'dia scuola anche per i bambinidi 12. su Notizie.it.

Advertising

ZZiliani : Ricapitolando. La #Roma sbaglia a scrivere il nome di un giocatore nella lista pre partita e ha lo 0-3 a tavolino (… - AlbertoBagnai : Apprendo che i pazienti di chi muore per/di COVID in ospedale non hanno la possibilità di rivedere il proprio famil… - capuanogio : Breve storia triste: #Demiral salta le ultime partite con la #Juventus a causa di un infortunio, viene comunque con… - ipse_dixit_345 : RT @pierb1997: Se l'ISS dice che il vaccinato puo contagiare viene meno l'interesse della salute collettiva. La legge 219 del 2017 permett… - GMarcuccio : RT @Guido44895392: L'inetto Boccia,uno dei trombati non confermati nel Governo Draghi,per sfogare la sua stizza non trova di meglio da fare… -