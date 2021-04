Counter-Strike e partite truccate: il problema si estende agli USA e l'FBI dà il via a un'indagine (Di venerdì 2 aprile 2021) Il problema dei tornei con partite truccate e delle scommesse illegali in Counter-Strike ha superato i confini australiani per arrivare negli USA, ed è apparentemente così grave che ora l'FBI sta indagando. La notizia è arrivata da una nuova intervista su YouTube con Ian Smith, il commissario della Esports Integrity Commission (ESIC). L'ESIC è l'organismo che ha già affrontato il problema delle partite truccate in Australia. In una chat con lo YouTuber slash32, Smith ha sottolineato che è in corso un'indagine contro "un gruppo relativamente piccolo di giocatoi, ma significativo, che per un lungo periodo di tempo ha organizzato partite truccate nell'MDL nordamericano". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 aprile 2021) Ildei tornei cone delle scommesse illegali inha superato i confini australiani per arrivare negli USA, ed è apparentemente così grave che ora l'FBI sta indagando. La notizia è arrivata da una nuova intervista su YouTube con Ian Smith, il commissario della Esports Integrity Commission (ESIC). L'ESIC è l'organismo che ha già affrontato ildellein Australia. In una chat con lo YouTuber slash32, Smith ha sottolineato che è in corso un'contro "un gruppo relativamente piccolo di giocatoi, ma significativo, che per un lungo periodo di tempo ha organizzatonell'MDL nordamericano". Leggi altro...

