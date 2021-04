Advertising

Affaritaliani : Casellati: cogliere il valore inestimabile delle diverse abilità -

Ultime Notizie dalla rete : Casellati cogliere

Il Sole 24 ORE

il valore delle diverse abilità, sostenere e aiutare i più fragili e le loro famiglie. Questo il messaggio della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, in occasione della ...... Maria Elisabetta Alberti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, il ... Le donne hanno sempre aiutato ail valore universale e positivo della diversità, della ...Cogliere il valore delle diverse abilità, sostenere e aiutare i più fragili e le loro famiglie. Questo il messaggio della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione ...Da settanta giorni il comitato bipartisan di controllo dell'intelligence non si riunisce. Vittima di uno stallo fra partiti per la presidenza ...