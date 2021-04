Vaccini | distrutte 15 milioni di dosi di Johnson & Johnson negli Usa | ' Errore umano nello stabilimento'

(Di giovedì 1 aprile 2021) Errori, ritardi e accuse. Unnella lavorazione rovina circa 15didi contro il - 19Stati Uniti. Lo riporta il New York Times che racconta di quanto accaduto in uno ...

L'amministrazione di Joe Biden è fiduciosa: ritiene ancora a portata di mano l'obiettivo dei 200 milioni di dosi dinei primi 100 giorni alla Casa Bianca nonostante le difficoltà di Johnson & ...E poi, trae bel tempo, si torna a rivedere le stelle. Persino Mario Draghi, alla domanda ... le persone non vogliono ascoltare la verità perché preferiscono non vederele loro ...Errori, ritardi e accuse. Un errore umano nella lavorazione rovina circa 15 milioni di dosi di vaccino Johnson & Johnson contro il Covid-19 negli Stati Uniti. Lo riporta il New York Times che racconta ...Un articolo dell’Atlantic spiega che la tecnologia innovativa che ha permesso di creare i vaccini più rapidi nella storia dell’uomo non sarà usata solo contro il Covid-19. Non è sicuro che arriveranno ...