Va a comprare assorbenti in zona rossa, 22enne denuncia: 'Dopo le 18 non me li hanno dati, non sono di prima necessità' (Di giovedì 1 aprile 2021) Si è recata Dopo le 18 in un supermercato di Collepasso, in provincia di Lecce, ma le è stato vietato di acquistare due pacchi di assorbenti perché non sono considerati 'beni di prima necessità'. E' ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 aprile 2021) Si è recatale 18 in un supermercato di Collepasso, in provincia di Lecce, ma le è stato vietato di acquistare due pacchi diperché nonconsiderati 'beni di'. E' ...

paolaokaasan : RT @Sfn1974: Va a comprare assorbenti in zona rossa, 22enne denuncia: «Dopo le 18 non me li hanno dati, non sono di prima necessità» https:… - LPincia : RT @Sfn1974: Va a comprare assorbenti in zona rossa, 22enne denuncia: «Dopo le 18 non me li hanno dati, non sono di prima necessità» https:… - sediciparanoie : mi immagino una scena tipo *posto di blocco* *ti fermi* carabinieri: mi dia l'autocertificazione tu: ok loro: quind… - marsoblivion_ : Giuro che vado dopo le 18 a comprare gli assorbenti solo per sbattere in faccia ai cassieri quello sporco - 201_sabri : RT @dianatanasee: non può comprare gli assorbenti dopo le 18... deve dimostrare di avere il ciclo... ok cosa devo fare? sanguinarti in fac… -