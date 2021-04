Sparatoria in California, 4 morti: tra le vittime anche un bambino (Di giovedì 1 aprile 2021) Orange, 1 apr – Quattro persone tra cui un bambino sono state uccise in una Sparatoria avvenuta in un complesso di uffici a Orange, in California, ieri nel tardo pomeriggio. Sparatoria in California, un bimbo tra le vittime Una quinta vittima, ferita, è stata trasportata in un ospedale locale in condizioni critiche. Lo ha riferito in una conferenza stampa il portavoce del dipartimento di polizia di Orange, il tenente Jennifer Amat. La polizia ha risposto a una chiamata che denunciava colpi di arma da fuoco intorno alle 17:30. Quando sono arrivati sulla scena, gli agenti li hanno potuti sentire con le proprie orecchie. A questo punto, i poliziotti hanno ingaggiato uno scontro a fuoco col sospetto. Il responsabile della Sparatoria è stato trasportato in ospedale dopo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) Orange, 1 apr – Quattro persone tra cui unsono state uccise in unaavvenuta in un complesso di uffici a Orange, in, ieri nel tardo pomeriggio.in, un bimbo tra leUna quinta vittima, ferita, è stata trasportata in un ospedale locale in condizioni critiche. Lo ha riferito in una conferenza stampa il portavoce del dipartimento di polizia di Orange, il tenente Jennifer Amat. La polizia ha risposto a una chiamata che denunciava colpi di arma da fuoco intorno alle 17:30. Quando sono arrivati sulla scena, gli agenti li hanno potuti sentire con le proprie orecchie. A questo punto, i poliziotti hanno ingaggiato uno scontro a fuoco col sospetto. Il responsabile dellaè stato trasportato in ospedale dopo ...

