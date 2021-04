Nuoto, Simona Quadarella: “Speravo meglio” (Di giovedì 1 aprile 2021) Simona Quadarella ha conquistato gli 800 stile libero femminili agli Assoluti di Nuoto 2021 di Riccione: l’azzurra ha vinto a mani basse con il crono di 8’23?77, ampiamente al di sotto del tempo limite per le Olimpiadi sulla distanza. Quadarella, che oltretutto aveva già il pass sui 1500, ha parlato ai microfoni di RaiSport. Simona Quadarella non è pienamente soddisfatta della sua prestazione odierna nonostante il successo: “Speravo un po’ meglio, perché ho nuotato 8’22” un paio di settimane fa. Il tempo l’ho fatto, anche ser ero già qualificata, ma mi sarebbe piaciuto andare un po’ sotto“. Conclude l’azzurra: “Ho un team intorno a me grande, mi hanno aiutato tanto, è stato un periodo difficile, lo devo anche a loro, ma lo devo a me stessa, mi sono ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)ha conquistato gli 800 stile libero femminili agli Assoluti di2021 di Riccione: l’azzurra ha vinto a mani basse con il crono di 8’23?77, ampiamente al di sotto del tempo limite per le Olimpiadi sulla distanza., che oltretutto aveva già il pass sui 1500, ha parlato ai microfoni di RaiSport.non è pienamente soddisfatta della sua prestazione odierna nonostante il successo: “un po’, perché ho nuotato 8’22” un paio di settimane fa. Il tempo l’ho fatto, anche ser ero già qualificata, ma mi sarebbe piaciuto andare un po’ sotto“. Conclude l’azzurra: “Ho un team intorno a me grande, mi hanno aiutato tanto, è stato un periodo difficile, lo devo anche a loro, ma lo devo a me stessa, mi sono ...

