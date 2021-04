“Non ci credo!”. Avanti un altro, Daniele arriva alla fine e vince una somma record: Paolo Bonolis non crede ai suoi occhi (Di giovedì 1 aprile 2021) Ad Avanti un altro si torna a fare bottino pieno, a distanza di almeno due anni dall’ultima volta in cui è arrivato l’all-in. A riuscire nell’impresa è stato il concorrente Daniele, posizionatosi nella poltrona del campione agli albori della puntata e rimasto in sella fino al termine grazie ai suoi 75 mila euro che sono stati messi da parte via via nel corso della serata. Ben presto sono diventati 175 mila euro al gioco finale, come prevede il consueto regolamento del game-show serale di Canale 5. Daniele è riuscito a portare a casa l’intero montepremi grazie ad una tecnica interamente basata sul ragionamento, prendendo qualche secondo per riflettere attentamente sulle risposte da dare al conduttore Paolo Bonolis.



Ultime Notizie dalla rete : Non credo Nardella: "Siamo pronti a portare a Firenze il modello Tubinga" ... perché non provarci anche qui da noi? 'Credo sia una buona idea per almeno due ragioni: primo, è stata la stessa Oms a consigliare l'organizzazione di campagne di screening per potenziare il ...

SCUOLA/ Parità, libertà di scelta, docenti: istruzioni per non sprecare la crisi Serve un grande piano nazionale di digitalizzazione che non trascuri tutti quegli alunni portatori di fragilità e di disabilità. Poi credo che sia anche il momento di completare finalmente una vera ...

Mitrovic risponde a Ronaldo: "Non credo che la palla sia entrata" Goal.com "Non convince il gioco finito male" Finalmente dopo un anno e mezzo ci sono un imputato e una ricostruzione di quello che sarebbe successo quella sera, ma avvocato e famiglia non ci credono: "Non è andata così, non come è stato ...

"Chiediamo vaccini senza intoppi e una data certa per ricominciare": l'appello al governo della presidente di Federturismo Credo che tutto dipenda dal piano vaccinale: se continua a non decollare in modo chiaro, purtroppo l’estate potremmo davvero scordarcela. Non credo che prima di giugno riusciamo a ripartire ...

