Netflix acquista i sequel di Cena con delitto – Knives Out per una cifra record

Netflix acquista

Arriva da Deadline la notizia che Netflix ha chiuso un accordo da 400 milioni di dollari per la distribuzione di ben due sequel del franchise Knives Out di Rian Johnson. Il primo film, noto in Italia col titolo Cena con delitto, è... Netflix ha battuto la concorrenza di Apple e Amazon. Il primo «Knives Out» costò "appena" 40 milioni di dollari; fu acquistato da MRC e distribuito dalla Lionsgate. La pellicola vantava un cast ...