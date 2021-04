Monza: in fiamme azienda nella notte, colonna di fumo e vigili del fuoco sul posto (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - Un'azienda specializzata in produzione e stoccaggio di materie plastiche di Agrate Brianza, in provincia di Monza, è andato in fiamme nella notte e l'incendio ha sviluppato un'alta colonna di fumo nero ben visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco del comando di Monza hanno mandato diverse squadre, supportati dal comando di Milano: sul posto dovrebbero essercene ancora una decina, ancora intenti a spegnere i focolai più piccoli. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - Un'specializzata in produzione e stoccaggio di materie plastiche di Agrate Brianza, in provincia di, è andato ine l'incendio ha sviluppato un'altadinero ben visibile a chilometri di distanza. Ideldel comando dihanno mandato diverse squadre, supportati dal comando di Milano: suldovrebbero essercene ancora una decina, ancora intenti a spegnere i focolai più piccoli.

