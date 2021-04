Lombardia, tutte le date decisive: ecco come prenotare le dosi (Di giovedì 1 aprile 2021) Valentina Dardari Il 12 aprile si partirà con la vaccinazione di massa con 75-79enni. ecco i vari modi con cui effettuare la prenotazione In Lombardia c’è una data decisiva per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini anti-Covid: si tratta del 12 aprile. Ovvero, il giorno in cui si partirà con la vaccinazione di massa che inizierà con la fascia 75-79 anni. Da domani, venerdì 2 aprile, e non da sabato come era stato erroneamente comunicato ieri, sarà attivo per la prenotazione il portale di Poste Italiane. La situazione in Lombardia A dare la notizia è stato questa mattina il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Lombardia, organizzata per illustrare i tempi e le procedure per prenotare ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Valentina Dardari Il 12 aprile si partirà con la vaccinazione di massa con 75-79enni.i vari modi con cui effettuare la prenotazione Inc’è una data decisiva per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini anti-Covid: si tratta del 12 aprile. Ovvero, il giorno in cui si partirà con la vaccinazione di massa che inizierà con la fascia 75-79 anni. Da domani, venerdì 2 aprile, e non da sabatoera stato erroneamente comunicato ieri, sarà attivo per la prenotazione il portale di Poste Italiane. La situazione inA dare la notizia è stato questa mattina il presidente della RegioneAttilio Fontana, durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo, organizzata per illustrare i tempi e le procedure per...

