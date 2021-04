Emma Marrone, 11 anni fa la vittoria ad "Amici". La dedica commovente è per loro (Di giovedì 1 aprile 2021) Una commossa dedica social da parte di Emma Marrone ai suoi genitori. Emma Marrone, a 11 anni dalla sua vittoria ad ?Amici? di Maria De Filippi, che ha dato il via alla sua importante... Leggi su leggo (Di giovedì 1 aprile 2021) Una commossasocial da parte diai suoi genitori., a 11dalla suaad ?? di Maria De Filippi, che ha dato il via alla sua importante...

Advertising

frenchlady87 : RT @aromik_7: Io che solo ora scopro che Leonardo ha scritto “Sottovoce” di Emma Marrone. #amici20 - aromik_7 : Io che solo ora scopro che Leonardo ha scritto “Sottovoce” di Emma Marrone. #amici20 - moonlightmusee : ma in che senso Emma Marrone si chiama Emmanuela e non solo Emma?! ok, non parlatemi. - quellacoibaffi : A causa di questo lockdown mi sono rimessa a guardare #amici (non lo guardavo da tipo i tempi di Emma Marrone). ..… - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Ora capisco perché è così tosta la picciola! @MarroneEmma ????????Emma Marrone -