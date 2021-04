Effetto Covid su settore Gioco: cresce allarme su canali illegali (Di giovedì 1 aprile 2021) Crolla del 41% il Gioco legale in presenza per Effetto della pandemia e dei lock down, ma cresce il rischio di accesso al mercato illegale che potrebbe aver coinvolto 4 milioni di giocatori, non tutti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Crolla del 41% illegale in presenza perdella pandemia e dei lock down, mail rischio di accesso al mercato illegale che potrebbe aver coinvolto 4 milioni di giocatori, non tutti ...

Advertising

venetolink : RT @skywalker_iv: @zaiapresidente - Affaritaliani : Effetto Covid su settore Gioco: cresce allarme su canali illegali - Urania_Pleiadi : RT @Cartabellotta: Report #EMA #vaccino #AstraZeneca ??Eventi trombotici molto rari associati a ? piastrine ??Non identificati fattori di ri… - il_brigante07 : RT @anzaloneroberto: 6)- Miami (USA): Dott. Gregory Michael, 56 anni,ostetrico e sostenitore del vaccino COVID-19, è morto per un ictus emo… - ekuonews : TARI 2021, Confcommercio chiede esenzione per imprese costrette alla chiusura per effetto Covid -