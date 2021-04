Covid Lazio | aumentano casi e ricoveri | al via lo scenario IV Ecco cosa cambia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ilè in zona arancione da pochi giorni, con attività che hanno potuto riaprire dopo due settimane di stop. Eppure, i dati non sembrano essere incoraggianti: solo ieri si sono registrati 1.800(con un incremento di 207 positivi rispetto a martedì), 38 decessi e 1.809 guariti. “, i decessi e i, mentre diminuiscono le terapie intensive. Bisogna mantenere alta l’attenzione” – ha dichiarato l’Assessore D’Amato. A preoccupare gli accessi in ospedale che stanno aumentando, i pronto soccorso allo stremo, tant’è che è stato attivato loIV per la rete ospedaliera. Questo significa che ci sarà nei prossimi giorni un progressivo aumento dei posti letto e terapie intensive dedicati ai pazienti positivi al ...