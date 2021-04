Chiara Nasti, che frecciata a Giulia Salemi nel giorno del suo compleanno (Di giovedì 1 aprile 2021) Giulia Salemi travolta dalle polemiche per la sua linea di costumi. Ad accusarla è la «collega» Chiara Nasti, che sostiene che l'influencer abbia copiato uno dei modelli della sua collezione. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, dopo la fine del Grande Fratello Vip, si è gettata a capofitto in nuovi progetti lavorativi. Dopo l'annuncio del suo nuovo programma su Mediaset Play, dove la vedremo per la prima volta nelle vesti di presentatrice, l'influencer italo-persiana ha presentato la sua linea di costumi firmata SMMR. Giulia Salemi accusata di un possibile plagio Naturalmente in brevissimo tempo la pagina web di Giulia Salemi è stata sommersa di richieste di potenziali acquirenti. Tra i tanti messaggi, però, sono iniziate a spuntare anche delle ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 1 aprile 2021)travolta dalle polemiche per la sua linea di costumi. Ad accusarla è la «collega», che sostiene che l'influencer abbia copiato uno dei modelli della sua collezione. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, dopo la fine del Grande Fratello Vip, si è gettata a capofitto in nuovi progetti lavorativi. Dopo l'annuncio del suo nuovo programma su Mediaset Play, dove la vedremo per la prima volta nelle vesti di presentatrice, l'influencer italo-persiana ha presentato la sua linea di costumi firmata SMMR.accusata di un possibile plagio Naturalmente in brevissimo tempo la pagina web diè stata sommersa di richieste di potenziali acquirenti. Tra i tanti messaggi, però, sono iniziate a spuntare anche delle ...

