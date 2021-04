Calciomercato Juventus, Paratici vola in Francia: tre obiettivi dal Lione (Di giovedì 1 aprile 2021) Nelle prossime settimane Juventus e Lione si dovrebbero incontrare per parlare di diversi possibili affari di Calciomercato. Il primo, naturalmente, riguarderebbe la cessione definitiva di Mattia De Sciglio. Il terzino italiano si trova molto bene in Francia e vorrebbe rimanere ancora a lungo; i bianconeri, poi, sarebbero disposti a chiudere facilmente la trattativa per poi continuare a trattare con il club francese per tre possibili nomi che, tra qualche mese, potrebbero dover trovare una casa a Torino. Calciomercato Juventus, Aouar ancora nel mirino Dopo aver concretizzato la cessione di De Sciglio, la Juventus vorrebbe poi parlare con il Lione di Houssem Aouar. Non è una novità, il centrocampista francese è uno dei sogni di mercato dei ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Nelle prossime settimanesi dovrebbero incontrare per parlare di diversi possibili affari di. Il primo, naturalmente, riguarderebbe la cessione definitiva di Mattia De Sciglio. Il terzino italiano si trova molto bene ine vorrebbe rimanere ancora a lungo; i bianconeri, poi, sarebbero disposti a chiudere facilmente la trattativa per poi continuare a trattare con il club francese per tre possibili nomi che, tra qualche mese, potrebbero dover trovare una casa a Torino., Aouar ancora nel mirino Dopo aver concretizzato la cessione di De Sciglio, lavorrebbe poi parlare con ildi Houssem Aouar. Non è una novità, il centrocampista francese è uno dei sogni di mercato dei ...

