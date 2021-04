Byoblu, canale chiuso da YouTube. “Social distorce il dibattito pubblico con la censura. La sua azione è anticostituzionale” (Di giovedì 1 aprile 2021) “La censura online, al di là di quello che è successo a Byoblu, è un tema enorme. distorce la trasparenza del dibattito pubblico, che è governata da leggi e istituzioni. Parlo dell’articolo 21, così come delle leggi sulla diffamazione e dell’Ordine dei giornalisti. Sono loro preposti al rispetto delle norme vigenti nel nostro Stato, non YouTube o i Social, che quindi disconoscono le norme del nostro ordinamento e agiscono tramite un algoritmo in modo incostituzionale decidendo di cosa si possa o meno parlare e censurando il resto. Sono monopolisti e sono diventati editori a tutti gli effetti. A differenza di quello che dicono loro, non sono fornitori di servizi“. Claudio Messora, fondatore di Byoblu, ricostruisce le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) “Laonline, al di là di quello che è successo a, è un tema enorme.la trasparenza del, che è governata da leggi e istituzioni. Parlo dell’articolo 21, così come delle leggi sulla diffame dell’Ordine dei giornalisti. Sono loro preposti al rispetto delle norme vigenti nel nostro Stato, nono i, che quindi disconoscono le norme del nostro ordinamento e agiscono tramite un algoritmo in modo incostituzionale decidendo di cosa si possa o meno parlare endo il resto. Sono monopolisti e sono diventati editori a tutti gli effetti. A differenza di quello che dicono loro, non sono fornitori di servizi“. Claudio Messora, fondatore di, ricostruisce le ...

Giorgiolaporta : Non può essere cancellato con un click un canale libero con mezzo milione di iscritti su #Youtube e dopo 14 anni di… - borghi_claudio : @byoblu L'idea del canale televisivo non è male ma non si può lasciar campo libero su youtube, vediamo che si può fare - petergomezblog : ByoBlu, YouTube chiude l'account di Claudio Messora. 'Ora compriamo un canale sul digitale terrestre, aiutateci' -… - Adm_Ackbar_1983 : RT @luomomascherato: In un giorno #Byoblu ha ricevuto 180.000 euro di donazioni. Ne servivano 150.000 per comprare il canale nazionale sul… - GrendelFTMoor : RT @Pietro_Praglio: Byoblu ha lanciato una campagna fondi per aprire un proprio canale televisivo, in meno di 24 ore hanno superato i 150,0… -