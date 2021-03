Vini Zabù, De Bonis si assume la responsabilità della positività (Di mercoledì 31 marzo 2021) Vini Zabù, fulmine a ciel sereno nella squadra dopo la scoperta della positività all’EPO del corridore Matteo De Bonis. Quest’ultimo si è completamente assunto la responsabilità della sua positività. A darne comunicazione è la stessa squadra italiana tramite un comunicato ufficiale. Dopo le perquisizioni di 22 abitazioni da parte dei NAS, la squadra teme per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tappa 20 Tour de France, orari e diretta tv della cronometro Johan Bruyneel torna a parlare di Lance Armstrong Coppa del Mondo 2020-2021 di ciclocross, come seguirla in diretta tv Atleti paralimpici, novità importanti nella riforma dello sport Il Coni ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 31 marzo 2021), fulmine a ciel sereno nella squadra dopo la scopertaall’EPO del corridore Matteo De. Quest’ultimo si è completamente assunto lasua. A darne comunicazione è la stessa squadra italiana tramite un comunicato ufficiale. Dopo le perquisizioni di 22 abitazioni da parte dei NAS, la squadra teme per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tappa 20 Tour de France, orari e diretta tvcronometro Johan Bruyneel torna a parlare di Lance Armstrong Coppa del Mondo 2020-2021 di ciclocross, come seguirla in diretta tv Atleti paralimpici, novità importanti nella riforma dello sport Il Coni ...

Advertising

bicitv : La Vini Zabù comunica: incontrato Matteo De Bonis, ammessa la completa e personale responsabilità - tuttobiciweb_it : Gatti & Misfatti: Sciotti, mi faccia il piacere ?? - pistoiasport : La Vini Zabù sospende Matteo De Bonis dopo il caso di doping - sptvmag : „Italian police carry out 25 searches on Vini Zabù team after De Bonis EPO positive“ @Corriere - SpazioCiclismo : Vini Zabù, annunciata la sospensione di Matteo De Bonis -

Ultime Notizie dalla rete : Vini Zabù Ciclismo, doping: Nas alla Vini Zabù, tre persone indagate, tra cui Luca Scinto Si addensa di nuvoloni neri il cielo sopra la Vini Zabù . Dopo la comunicazione della positività all Epo del corridore Matteo De Bonis , la società ciclistica ha ricevuto la visita dei carabinieri del Nas di Firenze che, coordinati dalla ...

Due positivi in pochi mesi Team rischia lo stop in vista del Giro d'Italia Per la precisione epo, sostanza rilevata in un test a sorpresa a Matteo De Bonis, 25 anni, alla seconda stagione con la Vini Zabù. Il vero guaio per il team toscano è che si tratta del secondo ...

Si addensa di nuvoloni neri il cielo sopra la. Dopo la comunicazione della positività all Epo del corridore Matteo De Bonis , la società ciclistica ha ricevuto la visita dei carabinieri del Nas di Firenze che, coordinati dalla ...Per la precisione epo, sostanza rilevata in un test a sorpresa a Matteo De Bonis, 25 anni, alla seconda stagione con la. Il vero guaio per il team toscano è che si tratta del secondo ...