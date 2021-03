Tiro con l’arco: concentrazione e attenzione, non solo mira (Di mercoledì 31 marzo 2021) TRIESTE – Il Tiro con l’arco è un’attività sportiva nella quale occorrono doti e capacità di estrema destrezza. Movimenti precisi, rapidi e armonici lo caratterizzano, grazie ad un certo impegno muscolare. Grazie a Liviana Marchet, consigliere federale della FITARCO, abbiamo approfondito vari aspetti di questo sport olimpico: durante il tiro il corpo deve restare in equilibrio, mantenendo un elevato controllo in tutte le fasi. Anche le risorse mentali ricoprono un ruolo fondamentale in questo sport, relativamente alla gestione dell’ansia e soprattutto alla conoscenza che ogni atleta deve avere del proprio corpo e della mente. Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) TRIESTE – Il Tiro con l’arco è un’attività sportiva nella quale occorrono doti e capacità di estrema destrezza. Movimenti precisi, rapidi e armonici lo caratterizzano, grazie ad un certo impegno muscolare. Grazie a Liviana Marchet, consigliere federale della FITARCO, abbiamo approfondito vari aspetti di questo sport olimpico: durante il tiro il corpo deve restare in equilibrio, mantenendo un elevato controllo in tutte le fasi. Anche le risorse mentali ricoprono un ruolo fondamentale in questo sport, relativamente alla gestione dell’ansia e soprattutto alla conoscenza che ogni atleta deve avere del proprio corpo e della mente.

Advertising

Carlo23812126 : @barbarab1974 Ma io non capisco sta necessità di vaccinare dei ragazzini con un vaccino sperimentale ma perché? E a… - kyranyazlov : RT @josephineyazlov: @kyranyazlov sei solo mio non ti condivido con nessuno e se vedo mezzo commento con un aggettivo possessivo tiro sotto… - testad_alghette : @DHades88 Mi tiro su gli occhi con delle pinzette se è necessario NOI NON MOLLIAMO - REYER1872 : ???? Sabato non ci sarà, ma è stato assoluto protagonista di tante battaglie sportive con @AquilaBasketTN. Michael Br… - gvccixhazzz : RT @FEF3XL0UIS: tiro giu i santi con tutto il paradiso se non nominano Louis -