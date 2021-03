Tabellone Europei Under 21: programma, date, accoppiamenti. Italia ai quarti di finale! Prossimo avversario (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Italia si è qualificata ai quarti di finale degli Europei Under 21 di calcio. La nostra Nazionale ha concluso il gruppo B al secondo posto con cinque punti all’attivo dopo i pareggi con Repubblica Ceca (1-1) e Spagna (0-0), seguiti dalla netta vittoria sulla Slovenia (4-0). Gli azzurrini si sono accodati alla Spagna e hanno così staccato il biglietto per la fase finale della rassegna continentale di categoria, in programma dal 31 maggio al 6 giugno tra Ungheria e Slovenia. I ragazzi del CT Paolo Nicolato si sono distinti nella fase a gironi e ora dovranno affrontare ai quarti di finale il Portogallo, vincitore del gruppo D. L’Italia tornerà in campo il 31 maggio a Lubiana (Slovenia). In caso di successo con i lusitani, gli Azzurrini se la vedrebbero in semifinale con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’si è qualificata aidi finale degli21 di calcio. La nostra Nazionale ha concluso il gruppo B al secondo posto con cinque punti all’attivo dopo i pareggi con Repubblica Ceca (1-1) e Spagna (0-0), seguiti dalla netta vittoria sulla Slovenia (4-0). Gli azzurrini si sono accodati alla Spagna e hanno così staccato il biglietto per la fase finale della rassegna continentale di categoria, indal 31 maggio al 6 giugno tra Ungheria e Slovenia. I ragazzi del CT Paolo Nicolato si sono distinti nella fase a gironi e ora dovranno affrontare aidi finale il Portogallo, vincitore del gruppo D. L’tornerà in campo il 31 maggio a Lubiana (Slovenia). In caso di successo con i lusitani, gli Azzurrini se la vedrebbero in semifinale con ...

Advertising

zazoomblog : Europei Under 21 quarti di finale: il tabellone e gli accoppiamenti - #Europei #Under #quarti #finale:… - zazoomblog : Europei Under 21 quarti di finale: il tabellone e gli accoppiamenti - #Europei #Under #quarti #finale: - infoitsport : Europei Under 21 | quarti di finale | il tabellone e gli accoppiamenti - zazoomblog : Tabellone Europei Under 21: programma date accoppiamenti. Italia ai quarti di finale! Prossimo avversario -… - infoitsport : Tabellone Europei Under 21, la prossima avversaria dell'Italia -