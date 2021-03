Smog, per Napoli bocciatura senza appello. La pagella di Legambiente: Ecco tutti i record negativi della città (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Sono 55 le giornate di sforamento della concentrazione di polveri sottili nel 2020 registrate nella città di Napoli, con 28µg/mc di Pm 10, oltre il valore limite indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (20 microgrammi/m3 sulla media annuale) e fra i principali responsabili di malattie cardio-polmonari. Al 24 marzo 2021 sono già 27 i giorni di sforamento di polveri sottili a Napoli, vicino alla soglia dei 35 giorni l’anno previsti dalla legge”. Sono questi parte dei dati contenuti nella “pagella della città”, fotografia delle performance locali sui principali indicatori urbani relativi a ciclabilità, mobilità elettrica, sicurezza e inquinamento atmosferico, che Legambiente ha stilato per il capoluogo campano nell’ultima ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Sono 55 le giornate di sforamentoconcentrazione di polveri sottili nel 2020 registrate nelladi, con 28µg/mc di Pm 10, oltre il valore limite indicato dall’Organizzazione MondialeSanità (20 microgrammi/m3 sulla media annuale) e fra i principali responsabili di malattie cardio-polmonari. Al 24 marzo 2021 sono già 27 i giorni di sforamento di polveri sottili a, vicino alla soglia dei 35 giorni l’anno previsti dalla legge”. Sono questi parte dei dati contenuti nella “”, fotografia delle performance locali sui principali indicatori urbani relativi a ciclabilità, mobilità elettrica, sicurezza e inquinamento atmosferico, cheha stilato per il capoluogo campano nell’ultima ...

