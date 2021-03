Serie C, Cavese - Potenza 0 - 2. Riscatto Cesena con il Gubbio (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA - Dopo la gara di ieri tra Fermana e Perugia , sono andati scena altri cinque recuperi in Serie ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA - Dopo la gara di ieri tra Fermana e Perugia , sono andati scena altri cinque recuperi in...

Advertising

sportli26181512 : Serie C, Cavese-Potenza 0-2. Riscatto Cesena con il Gubbio: Nel girone A ok l'Olbia, pari Lecco con la Pergolettese… - quotidianoweb : Serie C, il Potenza batte la Cavese - PEFIORENTINA : Serie C Full Times Olbia 1 Pistoiese 0 Pergolettese 2 Lecco 2 Ravenna 0 Mantova 2 Cesena 2 Gubbio 1 Cavese 0 Potenza 2 - tvoggi : SERIE C, LA CAVESE PERDE ANCORA Situazione sempre più tragica con la Cavese che subisce l’ennesima sconfitta, la 20… - SassiLive : CALCIO, SERIE C, RECUPERO 27^ GIORNATA, BLITZ DEL POTENZA NELLA TANA DELLA CAVESE: 0-2 -