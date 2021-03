Pirelli: in 2021-22 previsti investimenti tra 710-730 mln, in 2023-25 tra 1,2-1,3 mld (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar.(Adnkronos) - Il piano industriale di Pirelli 2021-2022 con una seconda fase al 2025 sarà sostenuto da investimenti concentrati sull'upgrade tecnologico, miglioramento della produttività e aumento della capacità nell'High Value. Coerentemente con il piano, sono previste due fasi: quella del 2021-2022 vedrà investimenti tra circa 710 e 730 milioni di euro, pari al 7-7,5% dei ricavi complessivi. In questo caso gli investimenti si concentreranno sull'upgrade tecnologico, il miglioramento del mix e l'aumento della produttività per rispondere alla crescente domanda nelle specialties e ottimizzare le efficienze industriali. Nella fase del piano 2023-2025 gli investimenti cresceranno tra circa 1,2 e 1,3 miliardi, raggiungendo un picco del 9% ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar.(Adnkronos) - Il piano industriale di-2022 con una seconda fase al 2025 sarà sostenuto daconcentrati sull'upgrade tecnologico, miglioramento della produttività e aumento della capacità nell'High Value. Coerentemente con il piano, sono previste due fasi: quella del-2022 vedràtra circa 710 e 730 milioni di euro, pari al 7-7,5% dei ricavi complessivi. In questo caso glisi concentreranno sull'upgrade tecnologico, il miglioramento del mix e l'aumento della produttività per rispondere alla crescente domanda nelle specialties e ottimizzare le efficienze industriali. Nella fase del piano-2025 glicresceranno tra circa 1,2 e 1,3 miliardi, raggiungendo un picco del 9% ...

Advertising

TV7Benevento : Pirelli: in 2021-22 previsti investimenti tra 710-730 mln, in 2023-25 tra 1,2-1,3 mld... - tvbusiness24 : #Milano, anche #Pirelli al servizio della lotta contro il Covid: realizzerà un #hub vaccinale in #HangarBicocca - your__transfers : 16 - 18 April 2021 - Formula 1 Pirelli Gran Premio Del Made In Italy E Dell'emilia Romagna Imola, Italy… - giolanalisys : #EquitaSim ribadisce il rating buy e il prezzo obiettivo a 5,5 euro su #Pirelli (+0,15% a 5,19 euro), in attesa del… - ansa_economia : Borsa: Milano solida con Europa, corre Cnh, positiva Creval. Bene Pirelli, Leonardo e Unipol, solide Banco Bpm e Un… -