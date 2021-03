Mara Maionchi alla ricerca di talenti su TikTok con #MaraReacts

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La scopritrice dicolpisce ancora…su! L’ultima trovata disi chiama #Reacts. La “scopritrice” diche suha già conquistato tutti con la sua solita irriverenza e simpatia ha lanciato anche una nuova iniziativa. Il 24 marzo con l’invito “Reacts”, in cui l’ex giudice di X Factor ha cercato di coinvolgere la sua community cercando skills e appunto nuovi, ha portatocreazione di oltre 2000 i video creati con #Reacts che hanno superato i 33M di visualizzazioni. Per una della mia generazione – spiega la– (eh sì, tecnicamente io sì che sono una boomer essendo classe 1941) è strabiliante sentir parlare di questi ...

RevenewsI : .@maramaionchi chiama e il talento risponde su #TikTok. Si definisce una «boomer», eppure tantissimi creator le han… - mediterranew : Fedez e Mara Maionchi conducono "Lol"... - salvfor3 : RT @granmartello: a @Cartabiancarai3 ci hanno fatto sapere cosa pensa Mara Maionchi del governo e della politica Italiana. Interessantissim… - granmartello : a @Cartabiancarai3 ci hanno fatto sapere cosa pensa Mara Maionchi del governo e della politica Italiana. Interessan… - AllMusicItalia : Ormai lanciatissima su TikTok, @maramaionchi in collaborazione con la piattaforma ha voluto chiamare a raccolta i t…

