Mali, l'Onu conferma: raid aereo della Francia su un matrimonio, 19 vittime civili (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le indagini smentiscono Parigi, che aveva negato che un matrimonio fosse in corso al momento dell'attacco, affermando che le vittime erano "miliziani di ispirazione jihadista, armati"

