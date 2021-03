Lucia Giunto e le sue “Incantastorie”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 1 aprile 2021) La salernitanaè una mamma, una moglie, una donna impegnata attivamente nel sociale, ma soprattutto è la direttrice artistica dell’organizzazione teatrale, che si occupa principalmente dell’organizzazione di spettacoli teatri per le scuole di ogni ordine e grado. Spettacoli cheseleziona personalmente e che porta in tour nelle principali città italiane, Salerno compreso. In questo nostro viaggio nel mondo del teatro rivolto alla scuola e della sua organizzazione, non potevamo non raccontare e farci raccontare come nasce questa vocazione, ovvero quella di rivolgersi ad un pubblico composto, per la maggior parte, da giovani e giovanissimi perché lo si renda cosciente circa l’importanza del teatro come ‘arte e finestra sulla vita reale’. Come il seme di tale volontà si è fatto strada nel ...