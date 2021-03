La prof Augusta non ce l’ha fatta | la decisione della famiglia | il loro appello

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 31 marzo 2021)Turiaco non ce l'ha. Per l'insegnante di 55 anni, docente di Musica alla scuola Mazzini-Gallo, è morte al Policlinico universitario dov'era ricoverata in Rianimazione. L'11 marzo - secondo quanto spiegato dall'avvocato Daniela Agnello - aveva assunto il vaccino Astrazeneca all'hub in Fiera e come sottolineato era in ottime condizioni di salute, in assenza di patologie, allergie e controindicazioni. Dopo la somministrazione la donna aveva accusato febbre alta oltre 39° - aveva raccontato il legale - e fortissimi mal di testa. La sintomatologia del mal di testa è stata continua e incessante. Sabato 20 marzo erano state effettuate delle analisi di laboratorio il cui risultato, consegnato il lunedì successivo, aveva evidenziato un quadro clinico preoccupante in quanto i valori indicavano la presenza di una trombosi e una grave ...