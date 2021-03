Infortuni | incontro Consiglio Lombardia-Anmil su giovani e sicurezza

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Unper fare il punto sulle politiche attive del lavoro e dare vita a nuovi progetti per lo sviluppo della cultura della, coinvolgendo attivamente gli studenti delle scuole lombarde in percorsi di formazione ad hoc: sono questi i temi principali al centro di untenutosi a Palazzo Pirelli a Milano tra il consigliere segretario dell'Ufficio di presidenza delregionale, Giovanni Malanchini, il consigliere regionale Simona Pedrazzi, e i rappresentanti della sezione lombarda dell'Associazione nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro. “Per contrastare il fenomeno degli incidenti sui luoghi di lavoro è essenziale continuare a lavorare sulla formazione degli studenti, hanno commentato Malanchini e Pedrazzi al termine ...

Advertising

CoreRomanista : ?? Nell'incontro di ieri tra il gm della #ASRoma #TiagoPinto e l'agente Riso è stato proposto #Pellegri, ex #Genoa e… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni incontro

Il Tempo

Il problema maggiore sono le partite ravvicinate, chi ha organici modesti può soffrire di rendimento e di'. E il Palermo nel finale di stagione andràa molte partite ravvicinate: '...I.; all'esito dell'tenuto oggi con la ditta, 'nell'intento di risolvere le problematiche ...inaccettabili e improponibili soprattutto nel non voler pagare eventuale malattia eai ...Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Un incontro per fare il punto sulle politiche attive ... potremo un domani ridurre in maniera significativa l'incidenza di disgrazie e infortuni fra i nostri lavoratori”.La Fondazione Giuseppe Lazzareschi di Porcari devolve all’Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro) 15mila euro per il progetto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro "Obiettivo Zero ...